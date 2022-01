Seine-Maritime. Mon marché sottevillais, à la rescousse des producteurs locaux

Sotteville-lès-Rouen, comme les autres, est privée de son marché en ce moment. Confinement oblige, il a été interdit. Mais pour continuer à fournir les habitants en produits frais et locaux, la Ville et le Comité de promotion des marchés ont développé l'initiative Mon marché sottevillais à la maison. Les habitants peuvent directement passer commande auprès des producteurs participants avant le samedi, et sont livrés le mardi suivant. C'est le Comité de promotion des marchés qui assure ces livraisons, dans le respect des consignes de sécurité sanitaire. Les premières commandes ont été livrées cette semaine.

C'est aussi un soulagement pour les producteurs qui y voient un moyen de continuer à commercialiser leurs produits.

C'est le cas de Grégoire Chavoutier, producteur de pommes, poires et fraises dans l'Eure, avec les Fruits du Haut-Caumont. Lui, vend l'ensemble de sa production sur cinq marchés par semaine, tous annulés…"Il n'y a guère que cette initiative, qui nous permet de maintenir 30 % de ce qu'on écoule habituellement à Sotteville, explique-t-il. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps car on a un stockage important. On compte sur la reprise de l'activité pour ne pas perdre nos fruits."