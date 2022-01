[Témoignage] Coronavirus. Karen, infirmière libérale, abandonnée par tout le monde

Karen Salmon a 35 ans. Elle est infirmière libérale depuis 2012 à Bourgvallées, commune d'un peu plus de trois mille habitants dans le centre du département de la Manche en Normandie. Depuis le début de la crise sanitaire, la jeune femme fait face chaque jour à la peur et au manque de moyens. Libérale, elle se sent "abandonnée par tout le monde" et travaille sept jours sur sept depuis le début de la crise, avec des journées de 5 heures à 21 h 30. Elle sillonne inlassablement les petites routes de campagne pour prendre soin de ceux qui en ont besoin, loin des villes. "Tous les jours, on a peur", écoutez le témoignage édifiant d'une infirmière dévouée qui trouve le réconfort dans la reconnaissance de ses patients.