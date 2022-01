[Reportage] Epron. Comme dans le temps, le pain est livré à domicile

9 h 30, top départ. Le boulanger d'Epron charge le coffre de la camionnette de 180 baguettes, une quinzaine de pains de mie et autant de brioches pour débuter la tournée. Deux élus de la commune s'en chargent, chaque mardi et jeudi. Ce matin, c'est Véronique et Gérard qui s'y collent. Le parcours est bien ficelé. "Au départ, on faisait du porte à porte chez les gens, mais c'était trop long. Désormais, on a fixé dix points de rendez-vous dans la commune", explique Jean-Marc Weghsteen, le boulanger. Comme dans le temps, le boulanger prévient de sa venue par un petit coup de klaxon autour des pavillons avant de se stationner. Manteau sur le dos mais chaussons aux pieds, les habitants sortent chercher leur pain et font la queue, en respectant les deux mètres de distance entre eux. "Cela me rappelle ma jeunesse !" s'exclame Jean-Pierre, retraité. "On retrouve l'ambiance 'petit village', mais sans la convivialité d'avant quand même. Il y a quelque chose de spécial", répond Éric. Ils passent ensuite à la caisse, tenue par Véronique, à l'avant du véhicule. Ici, on règle obligatoirement en espèces.

