La fédération de rugby australienne met 75% de son personnel au chômage partiel

C'est "la décision la plus difficile de l'histoire du jeu" a déclaré la directrice générale de Rugby Australia Raelene Castle.

"Bien qu'extrêmement douloureuses, (ces coupes) sont nécessaires pour assurer que le sport reste financièrement viable et pour que nous puissions sortir de cette crise mondiale pleinement opérationnels et prêts à tout mettre en oeuvre pour la reconstruction", a-t-elle déclaré.

Castle, qui verra son salaire de plus de 450.000 euros annuels réduit de moitié, a déclaré que le rugby de l'île-continent avait été durement touché par la suspension de la saison de Super Rugby (compétition réunissant des franchises australiennes, néo-zélandaises, sud-africaines, japonaise et argentine) après seulement sept journées.

D'autres cadres et le personnel continuant à travailler ont souffert d'une réduction allant jusqu'à 30% du salaire pour un temps de travail également abaissé.

Castle a déclaré qu'un scénario catastrophe, mais très probable, dans lequel la saison entière serait perdue, notamment les tests-match des Wallabies contre l'Irlande (prévus le 4 et 11 juillet à Brisbane et Sydney) et les Fidji (18 juillet), priverait l'instance de 120 millions de dollars australiens (67 millions d'euros).

Selon Castle, des discussions sont en cours avec les joueurs et leur syndicat au sujet d'un accord sur leurs salaires, qui pourrait être réduits de 30 à 50 %.

Le rugby s'est arrêté en Australie et ailleurs dans le monde, privant les clubs des revenus de billetterie et de diffusion TV.

Déjà en difficulté financière avant la pandémie, Rugby Australia a enregistré lundi un déficit de près de 10 millions de dollars australiens (5,5 millions d'euros), à cause notamment du contentieux avec l'ancien Wallaby Israel Folau, licencié en mai 2019 pour avoir tenu des messages homophobes.