Mortain. Acome : reprise progressive des usines en Chine

À Wuhan en Chine, berceau de l'épidémie du Covid-19 et plaque industrielle majeure de l'industrie automobile, les usines reprennent très progressivement leurs activités, après un confinement décrété fin janvier. L'industriel manchois Acome, qui fabrique des fils et câbles de faisceaux électriques pour l'industrie automobile, possède deux sites dans cette ville de 11 millions d'habitants. L'activité redémarre donc progressivement avec un "déconfinement" très encadré et surveillé, détaille Jacques De Heere, le PDG de Acome.

L'entreprise avait fonctionné entre le jeudi 5 et le dimanche 15 mars, mais uniquement pour la production de faisceaux électriques pour équiper les ambulances, et dans des conditions sanitaires très encadrées.

Concernant le site manchois basé à Mortain, l'activité a été suspendue la semaine dernière, elle a repris ce lundi 30 mars avec 250 salariés volontaires, sur un effectif habituel d'un millier de personnes, avec la mise en place de mesures sanitaires drastiques.