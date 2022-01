Eure. Phase épidémique : le Centre hospitalier Elbeuf Louviers se réorganise

Pour faire face à la phase épidémique du Covid-19, le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers a décidé de réorganiser ses services.

"Le travail est colossal, mais le maximum est fait pour être opérationnel avec une capacité d'accueil d'urgence et d'hospitalisation augmentée", indique dans un communiqué l'établissement de santé.

Concrètement, le secteur des urgences pédiatriques accueille par exemple dorénavant les urgences habituelles qui, elles, sont réservées aux patients présentant les symptômes du Covid-19. Pour les cas confirmés, un service d'hospitalisation temporaire de 28 lits a vu le jour. "Pour l'instant, notre réserve de lits est optimale et nous ne sommes pas à saturation", précise le Dr Thibault Simon, président de la commission médicale d'établissement. Vingt lits, soit dix de plus que d'habitude, sont par ailleurs disponibles au sein du service de réanimation après la transformation d'une salle de réveil du bloc opératoire et de lits de soins continus.

Lors de son dernier bilan, le dimanche 29 mars, l'Agence régionale de santé faisait état de 39 personnes hospitalisées dans l'Eure. En Normandie, à la même date, 464 étaient hospitalisées, dont 123 en réanimation.