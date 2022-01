Coronavirus: les "expats'" du foot, entre ennui et nostalgie du sport

L'épidémie de Covid-19 qui a brutalement stoppé toute compétition sportive est venue bouleverser le quotidien des joueurs, les laissant sans perspective de reprise concrète et avec, comme seule possibilité de s'entretenir, des séances en solitaire ou au mieux menées par visio-conférence pour préserver un semblant d'esprit d'équipe.

"C'est une façon de garder contact les uns avec les autres, de conserver une forme de routine, parce que je pense que c'est important", avait expliqué l'entraîneur de Brighton, Graham Potter, qui anime une séance matinale commune par vidéo.

"Tous nos gars sont ici au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'il est important que l'on reste en contact et qu'on échange régulièrement, pour s'assurer que tout le monde va bien".

"Ils sont loin de leurs familles, leurs familles leur manquent, c'est quelque chose que nous comprenons. Nous en avons conscience, mais nous avons pensé qu'il était plus sûr de limiter les déplacements internationaux et qu'ils restent à la maison en sécurité", a-t-il complété.

"Coincé entre deux mondes"

D'autres clubs ont laissé leurs stars prendre l'avion pour rentrer dans leur pays d'origine, à l'instar du Paris SG qui a autorisé Neymar, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani à retourner au Brésil et en Uruguay avant que des restrictions de voyage ne soient mises en place pour le confinement.

À l'inverse, certains joueurs se sont retrouvés coincés chez eux lorsque les premiers cas de Covid-19 se sont déclarés dans des équipes professionnelles.

C'est le cas de l'ailier espagnol de Chelsea, Pedro, obligé de s'isoler dans son domicile londonien quand son coéquipier Callum Hudson-Odoi est devenu le premier joueur de Premier League atteint par la maladie.

"C'est dur de ne pas pouvoir voir mes enfants" qui vivent à Barcelone, avait-il confié à la radio espagnole Cadena SER, "mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens comme moi".

"Je leur dis juste de bien rester à la maison et qu'ils me manquent", avait-il ajouté.

Le coach espagnol de Birmingham (D2), Pep Clotet, a choisi, lui, de renvoyer sa famille en Espagne avant que l'état d'urgence n'y soit décrété, mais de demeurer en Angleterre au plus près de son équipe.

"Je suis coincé entre deux mondes. J'ai le sentiment de ne pas faire mon travail correctement. Je n'arrête pas de me dire +peut-être que je devrais rentrer ?+, mais je ne peux pas parce que je dois travailler".

L'une des principales difficultés de cette situation exceptionnelle est aussi de meubler tout ce temps laissé libre par la disparition du football.

"Le foot me manque"

"Évidemment, je m'ennuie un peu puisque ça fait deux semaines que la quarantaine à la maison a démarré", a expliqué le gardien polonais de la Juventus Wojciech Szczesny à Sky Sports Italia.

"Je suis seul à Turin parce que ma famille est repartie en Pologne. Maintenant, je dois reconnaître que je suis plutôt tranquille. Je dors beaucoup", a-t-il ajouté.

Mais pour certains joueurs, cette pause inattendue est bienvenue, leur permettant de passer davantage de temps avec leurs proches, loin du rythme effréné des matches que connaissent habituellement les internationaux.

"C'est bizarre parce qu'il y a toujours du foot qui vient, d'habitude", a expliqué le milieu de terrain international argentin (65 sélections) de Séville Ever Banega à l'AFP.

"Quand la Liga s'arrête, il y a les matches internationaux. Même l'été, on a les rencontres d'avant-saison", a-t-il détaillé.

"Cela nous fait rater beaucoup de moments avec ceux qu'on aime. Du coup, ce que je fais surtout, c'est de profiter du temps avec mes enfants, ma femme, prendre du plaisir en famille".

Et quand, dans un avenir incertain, la compétition reprendra ses droits, c'est avec un regard neuf que certains retrouveront le rectangle vert.

"On se réveille et on ne sait pas quoi faire", s'est lamenté le défenseur français du Celtic Glasgow Christopher Jullien.

"On se rend compte de ce que serait notre vie quotidienne sans le foot. Le foot me manque", a-t-il avoué.