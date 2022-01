Alençon. Ce qui vous gêne le plus depuis le début du confinement…

Le mardi 31 mars, cela fera deux semaines que le confinement a été instauré pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, et c'est très loin d'être terminé : "Pour sauver des vies, restez à la maison."

Dans ce contexte, qu'est-ce qui vous pèse le plus ? C'est la question que nous sommes allés vous poser, alors que vous faisiez quelques courses dans les quelques magasins d'alimentation encore ouverts, en respectant évidemment les distanciations de sécurité… Parmi vos réponses les plus fréquentes : "je n'ai pas Internet et c'est de ne plus voir mes petits-enfants". Mais aussi très souvent, vous nous avez dit être insupporté par tous ceux et celles qui ne respectent pas le confinement. Enfin, il y a ceux que le confinement ne dérange en rien !