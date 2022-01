Seine-Maritime. Les agriculteurs lancent un appel à consommer local

Si la France ne craint pas une pénurie alimentaire, certains agriculteurs commencent toutefois à s'inquiéter. Ils sont toujours dans les champs, mais le réseau des ventes à la ferme connaît des difficultés.

Justine Lemaitre, secrétaire général JA 76.

Avec la fermeture des marchés et la baisse de fréquentation de leurs boutiques, certains n'arrivent plus à écouler leurs productions et sont obligés de jeter, un comble ! Les Jeunes agriculteurs de Seine-Maritime tiennent à rappeler que les ventes à la ferme sont toujours ouvertes. Le syndicat a également ouvert des discussions avec les grandes surfaces pour écouler une partie de la production. Ces dernières seraient plutôt réceptives en ces temps où il est parfois difficile de se faire réapprovisionner. Et cet appel aux consommateurs : consommez local !