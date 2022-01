Cerza. Le plus grand zoo de Normandie se dévoile sur la chaîne C8

Les caméras de la chaîne de télévision C8 se sont posées au zoo de Cerza, à Hermival-les-Vaux, il y a quelques mois. Le résultat : l'émission 100 jours avec les animaux de Cerza, à voir ce vendredi 27 mars à 21 h 15. Le téléspectateur pourra y suivre la quarantaine de soigneurs et vétérinaires au petit soin des ours polaires, pandas roux, rhinocéros ou autres girafes. L'émission s'intéresse notamment à l'arrivée de nouvelles girafes en provenance d'Angleterre, une séance "d'attrapage" de trente wallabies et de quinze pélicans, mais aussi l'arrivée d'une panthère du Sri Lanka.

Pour les retardataires, des rediffusions sont prévues le dimanche 29 mars à 19 h 45 et le dimanche 5 avril à 12 heures, toujours sur C8.