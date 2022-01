En questions. Les EHPAD normands encore épargnés par l'épidémie de coronavirus

Marie-Pascale Mongaux est la correspondante régionale de l'Association des directeurs au service des personnes âgées.

Marie-Pascale Mongaux, quelle est la situation des EHPAD de Normandie à ce jour ?

"On commence à avoir des établissements touchés avec quelques cas chez les personnes âgées, mais aussi chez des salariés. Je pense qu'on a encore un peu de chance dans la région parce que les mesures de confinement sont intervenues dans une période où la propagation était encore peu active, mais ça n'empêche que certains établissements peuvent être touchés. Un établissement ne sera jamais étanche, il faut bien le savoir."

L'enjeu, c'est d'empêcher l'entrée du Covid-19 dans les établissements ?

"Les résidents sont le plus confiné possible, mais on essaye de leur laisser un minimum de vie. Jusqu'ici, on avait une grande difficulté à pouvoir équiper les personnels de masques. Désormais, quasiment l'ensemble des établissements ont été fournis et aujourd'hui, les salariés travaillent de manière plus protégée. On s'organise aussi pour créer des espaces qui nous permettront d'isoler les malades en cas de contamination."

Et en même temps, il faut bien que ces lieux continuent de vivre…

"Il faut absolument que ça reste un lieu où on continue aussi d'avoir un minimum de liens avec les familles. Beaucoup d'établissements se sont organisés pour mettre en place des Skype ou d'autres moyens de communiquer avec les proches des résidents. On essaie aussi d'évacuer le stress au maximum."

