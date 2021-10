Journées du patrimoine au château de Canisy

Et c'est précisément le Comte Denis de Kergorlay, actuel propriétaire de l'édifice classé au titre des Monuments Historiques, mais également figurant parmi les grandes merveilles de la Manche, qui accueillera en personne les visiteurs qui feront le déplacement, chez lui au château, samedi 15 et dimanche 16 septembre prochains, à l'occasion de ces nouvelles Journées Européennes du Patrimoine.

Portraits de famille



Comme il en a désormais l'habitude en pareille circonstance, le château ouvre donc ses portes au public samedi et dimanche de 14h. à 18h. et met ses habits de lumière. Une occasion unique pendant ces deux jours pour aller à la rencontre d'une histoire millénaire, histoire des hommes et des femmes qui furent, par le passé, les grandes figures de la propriété .

Elle a abrité des personnages illustres de l'histoire de la Normandie : la famille Carbonnel notamment avec Hugues de Carbonnel qui participa a la bataille d'Hastings aux cotés de Guillaume le Conquérant et également Hervé de Carbonnel, le gendre du Maréchal de Matignon qui reconstruisit une grande partie du château au XVIème siècle ; Justine de Faudoas qui épousa Louis-Gabriel de Kergorlay en 1787 et qui échappèrent tous deux par miracle à la guillotine lors de la Révolution Française ; Eléonore de Faudoas la grande amie de Charlotte Corday et son père Augustin-Hervé de Faudoas guillotinés tous deux 13 jours avant la chute de Robespierre ; Hervé de Kergorlay, ancien député de la Manche ou encore Louis de Kergorlay, son cousin, grand ami d'un certain Alexis de Tocqueville ... Leurs portraits figurent, pour beaucoup d'entre eux, dans les salons et salles à manger du château que les visiteurs auront la chance de pouvoir visiter , à titre exceptionnel.

Maman, les petits bateaux

Pour ces deux Journées du Patrimoine, l'équipe du château a bien fait les choses : samedi et dimanche, de 14h. à 18h, le public pourra visiter l'intérieur de la belle propriété, demeure historique, et assister, en sus, à la projection d'extraits de films consacrés à l'histoire des lieux : « les ghettos du gotha » avec les sociologues Pinçon-Charlot ; « Tout sur les châteaux » tourné par TV5.



Le parc du château est aussi ouvert à la visite, samedi et dimanche à partir de 10h sur un parcours, autour des étangs, permettant de découvrir plusieurs sites remarquables : la cressonnière, le jardin botanique, le parc animalier, la glacière...samedi soir, le parc joue les prolongations jusqu'à minuit avec un parcours éclairé et sonorisé ! Des animations sont aussi prévues les deux jours : présentation de voitures anciennes dans la cour d'honneur dimanche et pendant tout le week-end démonstration de bateaux miniatures sur l'étang.



L'accès au château et à son enceinte se fait à pied. Parking à proximité, soit dans le bourg de Canisy, soit en bordure de la Départementale 38, près de la Ferme de la Mesnagerie. Restauration rapide sur place.



Entrée gratuite pendant les deux jours.

Communiqué du Cercle de Canisy