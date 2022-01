Caen. Ils créent un groupe d'entraide sur Facebook sur le Covid-19

Pour recenser les informations et initiatives au sujet du coronavirus, des habitants de Caen ont lancé le groupe Facebook Entraide Covid-19 Caen, le mercredi 18 mars.

"L'objectif est de partager une information fiable sur le virus et, surtout, des conseils et coups de main pour les habitants de Caen et de son agglomération", indique David Fourey, l'un des huit modérateurs. "Toutes les informations sont vérifiées, approuvées par la majorité d'entre nous, avant d'être publiées", poursuit-il.

Ce groupe local vient de rejoindre le réseau national de solidarité Covid Entraide France. Une semaine après sa création, le groupe compte plus de 600 membres.