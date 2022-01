[Vidéo] Rouen. CHU, université, pharmacies : ils fabriquent leur gel hydroalcoolique

Il y a des difficultés d'approvisionnement en masques, mais aussi en gel hydroalcoolique depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Les solutions se multiplient pour faire face à ce manque d'un produit qui permet de se désinfecter les mains assez rapidement et sans avoir besoin d'eau à proximité. C'est l'un des gestes barrières indispensables pour rester à l'abri du virus.

Le CHU produit sa propre solution

Le CHU de Rouen et son personnel sont particulièrement demandeurs de ce produit, ils se sont lancés dans la confection d'une solution hydroalcoolique (SHA), dans le respect des normes de qualité de l'OMS. Une équipe de 12 personnes (pharmaciens, internes, externes et préparateurs en pharmacie) a fabriqué plus de 1 000 litres de SHA, le vendredi 20 mars. "Cela représente cinq jours de consommation au CHU de Rouen", précise l'hôpital public.

La fabrication se poursuit au CHU, puisqu'il a obtenu des matières premières afin de couvrir quatre semaines de consommation de solution hydroalcoolique.

Il s'agit d'entretenir le stock du CHU voire d'en proposer, dans la mesure du possible, aux autres établissements situés dans l'agglomération.

L'Université est solidaire

Alors que les cours sont suspendus en raison des mesures de confinement, l'Université de Rouen n'est pas totalement à l'arrêt. Le département pharmacie de l'UFR santé est mobilisé pour produire environ 300 litres de solution hydroalcoolique. Ce sont les laboratoires de l'UFR Sciences et techniques qui ont fourni les matières premières.

Cette solution hydroalcoolique sera mise à destination des cabinets médicaux de l'agglomération de Rouen, mais aussi de certains centres hospitaliers de la région.

Les pharmacies se mobilisent

Pour le grand public, pas question de produire sa propre solution hydroalcoolique. En revanche, plusieurs pharmacies de l'agglomération rouennaise produisent leur solution et la proposent à la vente aux particuliers. Pour cela, il faut penser à se munir de son flacon vide pour le remplir. Certaines pharmacies embouteillent même leur solution pour la proposer à la vente plus facilement.