Coronavirus. Les prêtres de Saint-Lô bénissent la ville

Depuis le début de la période de confinement et l'interdiction des rassemblements pour faire face à l'épidémie de Covid-19, les prêtres des paroisses de Saint-Lô et Agneaux n'ont pas "lâché" les fidèles. Ils ont très rapidement mis en place une chaîne YouTube avec la retransmission quotidienne et en direct des laudes, de la messe et des complies.

Mercredi 25 mars, à l'occasion de la fête de l'Annonciation, le père Laurent Perrée et le père Adrien Enault ont béni les villes de Saint-Lô, Agneaux et Saint-Georges Montcoq depuis le clocher de l'église Notre-Dame de Saint-Lô. Une bénédiction diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la paroisse.

A Saint-Lô, comme partout en France, à l'appel des évêques de France, ce mercredi 25 mars, les cloches de toutes les églises sonneront à 19h30, pendant 10 minutes. La paroisse précise le sens de cette démarche dans un communiqué "Elles sonneront, non pas pour appeler les fidèles à s'y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir... En ce jour de fête, nous, catholiques, demandons à Notre-Dame du Pilier, si chère au cœur des Saint-Lois, de remplir nos cœurs de foi, d'espérance et de charité afin de vivre les gestes et initiatives justes et solidaires."

L'Eglise catholique invite tout le monde à déposer une bougie sur sa fenêtre au moment où les cloches sonneront pour marquer une communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie du pays.

Il est possible d'adresser aux prêtres des intentions de prière via l'adresse mail : paroisse.nd-saint-lo@diocese50.fr.