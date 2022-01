Musique. Lady Gaga aussi retarde la sortie de son album Chromatica

Il y a quelques semaines, Lady Gaga officialisait la date de sortie de son prochain album, Chromatica.

Les fans attendaient impatiemment le vendredi 10 avril pour découvrir le nouvel opus de Lady Gaga. La star a finalement douché les espoirs des fans, annonçant que cette date de sortie était reportée en raison de la pandémie de coronavirus qui touche le monde actuellement. La tournée Chromatica Ball pourrait prendre un peu de retard également.

Tout d'abord, je veux m'assurer que tout le monde reste en sécurité et pratique la distanciation sociale. Sachez que je pense à vous tous.

Je voulais vous dire qu'après de longues délibérations, j'ai pris la décision incroyablement difficile de reporter la sortie de Chromatica. J'annoncerai bientôt une nouvelle date de sortie en 2020.

C'est une période si mouvementée et effrayante pour nous tous. Même si je crois que l'art est l'une des choses les plus fortes, nous devons avant tout nous apporter de la joie et du réconfort pendant des moments comme celui-ci. Cela ne me semble pas approprié de sortir cet album avec tout ce qui se passe pendant cette pandémie mondiale.

Au lieu de cela, je préfère que nous passions ce temps à nous concentrer sur la recherche de solutions. Il est important pour moi que l'attention se porte sur la fourniture d'équipements médicaux essentiels aux professionnels de la santé, sur l'assistance aux enfants qui dépendent des écoles publiques pour les repas et que nous aidions ceux qui seront financièrement affectés par cette pandémie.

Comme vous l'avez peut-être également entendu, MGM a malheureusement dû reporter mes spectacles de Vegas du 30 avril au 11 mai en raison de directives concernant les rassemblements publics du CDC. J'espère que mes autres spectacles à Las Vegas en mai continueront, et nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouvelles informations. J'ai également bien l'intention de vous voir sur la route pour ma tournée CHROMATICA BALL cet été !

J'avais envisagé tellement de choses amusantes pour célébrer ensemble cette sortie… J'avais prévu un événement autour de Coachella, et beaucoup d'autres surprises amusantes, dont certaines que je prévois encore de partager avec vous très bientôt ! Chromatica arrivera bientôt et j'ai extrêmement hâte.

Pour mes fans, je vous aime. Je sais que vous allez être déçus, probablement en colère et triste. Mais je sais aussi qu'en tant que fan base… en tant que famille… nous sommes forts, nous nous aimons et nous nous comportons comme de gentils punks. Je vous demande donc de rester bienveillants en ces temps difficiles.

Je veux que nous puissions danser ensemble, transpirer ensemble, nous embrasser et nous enlacer quand l'album sortira, afin d'en faire la célébration la plus explosive de tous les temps. Jusqu'à ce que ce moment arrive, RESTEZ TOUT À LA MAISON ! Mais je vous promets que lorsque nous pourrons sortir à nouveau, je vais faire de mon mieux pour que ce soit très amusant. J'ai hâte de danser avec vous tous !

⚔️💓

Lady Gaga