Coronavirus : vos questions, nos réponses. Jusqu'où peut-on aller faire ses courses ?

Question de Sylvie, qui se rend généralement dans un supermarché situé à 14 km de chez elle. Il y en a un autre à 5-6 km de son domicile. Sylvie peut-elle continuer à aller dans son magasin habituel sans risquer d'amende ?

Notre réponse : il faut en revenir à l'attestation de déplacement dérogatoire et les achats de premières nécessités. Cette sortie doit être brève et se faire au plus près de chez soi, indique le ministère de l'Intérieur. Il faut normalement se rendre au magasin le plus près, c'est en tout cas ce que l'on vous conseille Sylvie. Mais il n'y a pas de limite kilométrique imposée pour se rendre dans un magasin. Vous pouvez donc aller faire vos courses dans le supermarché où vous avez vos habitudes.