Confinement. L'écho des réseaux : les contenus qui font du bien

Parce qu'Internet nous réserve toujours des surprises et ne s'arrêtera jamais de nous aider à dédramatiser cette période si étrange… Cette fois-ci, pour le nouvel épisode de l'écho des réseaux, apprêtez-vous à rire un bon coup et à soupirer d'amour.

Les protagonistes du Baiser de Gustave Klimt ont compris les distances de sécurité. On peut aussi imaginer un Déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet sans personne sur la toile, les parcs étant fermés. Le Montmartre du Bal du Moulin de la galette d'Auguste Renoir entièrement vidé, une Cène avec seulement Jésus à table et des natures mortes en papier toilette.

Tendance Ouest vous en avait parlé, impossible de ne pas l'ajouter à cet écho des réseaux tant l'intervention de la personnalité préférée des Français a inondé le web. La vidéo cumule plusieurs millions de vues, au fil des (re)partages de la vidéo de la chanson en soutien aux personnels soignants.

Thomas Jolly, metteur en scène, originaire de Rouen et familier de la scène cherbourgeoise a pris les mots de William Shakespeare au pied de la lettre. "Le monde est une scène"… jusqu'à son balcon !

Sous l'œil de ses photographes, le New-York Times explore une planète où 1,7 milliard de la population est confiné. De Paris à Bogotá en passant Times Square, ne passez pas à côté de cette série de clichés !

Le site Wash your lyrics propose de créer une routine de lavage de main, à l'aide de votre chanson préférée. Pour vous donner une idée, voici un exemple, avec Stayin' Alive, des Bee Gees.

Bored of singing “I will survive” in front of the tap? @neoncloth has developed an awesome platform where you can create your own handwashing infographic with your song of choice!! I went with Stayin' Alive by Bee Gees 😂🎶🧼 https://t.co/LSs4SoOHQ4 #WashYourLyrics #COVID19 pic.twitter.com/CwuvtEVTEw