Paroles d'experts. Confinement : on n'en connaît pas les conséquences

Quelles seront les conséquences psychologiques du confinement instauré en France pour lutter contre le Covid-19 ?

Docteur Francis Eustache Impossible de lire le son.

Le docteur Francis Eustache est neuropsychologue et chercheur pour l'Inserm à l'université de Caen. Parmi ses travaux, ceux sur la mémoire du 13 novembre, qu'il mène avec Denis Pechanski sur plusieurs années, pour évaluer le traumatisme des victimes. Pour Francis Eustache, on ne peut pas parler de traumatisme en évoquant ce confinement, parce qu'il s'agit d'une installation progressive d'une situation. "Par contre, nous sommes face à une situation nouvelle, dont on ne connaît pas les conséquences. Ça va certainement avoir un impact sur les personnes fragiles, mais pour d'autres, le confinement peut rassurer car on prend beaucoup plus de nouvelles d'elles."

C'est ce à quoi il faut être vigilant pour le docteur Francis Eustache : garder le contact avec son entourage, sans non plus trop en faire. Et pour ceux qui le peuvent, il est également important de garder le contact avec le travail. C'est souvent lui qui structure notre vie.