On ferme, fini le mojito: les touristes se hâtent de quitter Cuba

"Dans tous les bars, on a pris des piñas coladas et des mojitos!": Nesmi Orslom a savouré jusqu'au bout ses vacances à Cuba. Masque sur le visage, il n'a désormais qu'une hâte, quitter l'île qui place à l'isolement tous les touristes à partir de mardi à cause du coronavirus.