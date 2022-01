Podcast. Confinement : les bienfaits de la presse

En période de confinement, une boîte aux lettres peut se révéler être un véritable coffre aux trésors. Philippe Bertin découvre dans la sienne le journal hebdomadaire local. Au fil des pages et des communes, c'est la vie d'avant qui s'étale. La vie d'avant le confinement. La vie simple et généreuse. Comme un album de souvenirs. La presse est le témoin du temps. Celui qui passe et qui n'est plus. La presse est précieuse.

