Coronavirus : vos questions, nos réponses. Coronavirus : besoin de volontaires bénévoles

Question : "Confiné à la maison, entreprise fermée, qu'est-ce que je pourrais faire pour être utile ?"

Réponse : en cette période de crise sanitaire, chacun est invité à se protéger, mais aussi à protéger ses proches et à participer aux actions de solidarité essentielles au maintien des services indispensables à la vie de la nation. La réserve civique est destinée à mettre en relation les personnes volontaires et les organismes qui se voient fortement sollicités pour maintenir le lien social et la solidarité collective. Il manque actuellement des bénévoles pour remplir certaines missions au sein d'associations d'entraide et de secours, du fait de la raréfaction des bénévoles disponibles. Si vous avez du temps libre et que vous souhaitez proposer vos services, vous devez créer un compte personnel sur le site https://www.reserve-civique.beta.gouv.fr puis candidater sur les missions qui vous intéressent. Celles qui relèvent de la gestion de la crise sanitaire sont toutes intitulées Covid 19-XXXX. Il s'agit notamment d'apporter des réponses concrètes en matière de : distribution et préparation de l'aide alimentaire, d'accueil des enfants des personnels soignants notamment le week-end, ou encore de lien avec les personnes âgées ou isolées. Dans cette période particulière, chacun peut se rendre utile.