Seine-Maritime. Confinement : un premier couvre-feu en place dans une commune

Il est le premier maire en Seine-Maritime à prendre une telle disposition. Michel Lejeune, maire sortant de Forges-les-Eaux (il se représente aux élections municipales, arrivé deuxième du premier tour le dimanche 15 mars), a pris un arrêté municipal instaurant un couvre-feu tous les jours, de 21 heures à 6 heures du matin, à compter de ce lundi 23 mars.

Quelques déplacements autorisés

Il s'applique à toutes personnes se déplaçant en véhicule ou à pied, à Forges-les-Eaux et au Fossé. Seuls quelques déplacements, notamment pour les professionnels de la santé, seront autorisés et devront être justifiés "au moyen d'un document établissant qu'ils sont absolument nécessaires pendant cette tranche horaire". Ce couvre-feu a également pour effet d'imposer la fermeture des commerces alimentaires à 20 h 30 afin de s'assurer qu'il n'y a plus aucun client présent à partir de 21 heures.

Cet arrêté municipal est valable jusqu'au mardi 31 mars, date de fin des mesures de confinement. Si celui-ci venait à être prolongé, ce couvre-feu pourrait également l'être.

L'arrêté municipal signé par le maire. - Michel Lejeune