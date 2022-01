Caen. Pour éviter de "squatter" le réseau, Pop the Fish offre des albums à télécharger

Le coronavirus et le confinement obligatoire conduisent bon nombre de personnes à télétravailler, en Normandie. Des salariés qui ont besoin d'une connexion Internet de qualité, notamment pour réaliser visioconférences et autres "call" en ligne. Pour éviter de surcharger le réseau, l'artiste Pop The Fish, installé à Caen, propose d'écouter sa musique… directement sur l'ordinateur ou le téléphone, sans passer par un site de streaming. "L'idée est venue car je cohabite avec une personne en télétravail qui râle souvent car le réseau Internet passe mal. J'ai donc mis trois albums et un EP inédit en téléchargement gratuit", indique le Caennais. Un téléchargement lent, 5 à 20 minutes en moyenne, pour là aussi éviter d'encombrer le réseau. "Ensuite, on peut écouter directement mes chansons sur son téléphone, sans passer par YouTube par exemple."

Pop the Fish Impossible de lire le son.

Pop The Fish a déjà reçu des remerciements de parents dont les enfants sont confinés à la maison. "Depuis 20 ans que je fais de la musique, les gamins adorent, c'est toujours le public le plus réceptif."

Pop the Fish Impossible de lire le son.

Pratique. Téléchargement depuis un ordinateur en suivant ce lien (valide jusqu'au 29 mars) ou sur la page Facebook de Pop the Fish, où il sera remis régulièrement à jour.