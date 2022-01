Le Havre. Coronavirus : la vie de couple mise à l'épreuve ?

En France, le confinement pour enrayer la propagation du coronavirus n'a débuté qu'il y a une semaine. Il pourrait être prolongé au-delà de la date initiale du mardi 31 mars. En Chine, là où a commencé l'épidémie, le huis clos a duré six semaines. Là-bas, le nombre de divorces a augmenté après les levées des mesures de restriction. Pas de quoi faire peur à David Jourdain, 27 ans, et sa compagne, Marion Sorel, 29 ans, qui habitent au Havre.

À l'accoutumée, pour des raisons professionnelles, ils se voient peu en journée. "On part tôt du domicile, le matin. Il nous arrive de manger ensemble, le midi, mais c'est peu fréquent." David est responsable marketing au club de handball de Gonfreville-l'Orcher. Il défend aussi les couleurs de ce club en 3e division française. "On se retrouve le soir vers 21 h 30, après les entraînements de monsieur et après mes séances à la salle de sport", glisse Marion, assistante juridique dans un cabinet d'avocats. En couple depuis sept ans, les deux tourtereaux mettent à profit cette période de confinement pour faire quelques travaux dans leur maison. "Ça se passe très très bien entre nous. Il n'y a aucune tension. On fait des activités ensemble, comme du sport : abdominaux, pompes. Mais on a aussi des moments pour nous."