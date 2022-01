Coronavirus : vos questions, nos réponses. Puis-je aller rejoindre ma mère dans le nord de la France ?

Question de Marie, de Cherbourg : "Je veux aller rejoindre ma mère qui est seule du côté de Valencienne. En ai-je le droit ?"

Réponse : la règle, c'est le confinement, on reste à la maison. Pas question d'aller à Valencienne, si c'est juste pour faire la bise à maman. Pour cela, il y a le téléphone ou Skype, d'autant que tout le Nord est l'une des régions les plus impactées par le coronavirus. En revanche, si la situation de votre mère nécessite expressément d'y aller parce qu'elle est seule, malade, qu'il n'y a personne pour faire ses courses. Bref qu'il y a l'impérieuse nécessité d'y aller… alors oui, c'est possible. Case n°3 de l'attestation de déplacement dérogatoire : déplacement pour motif familial impérieux.