Bellême. Du savon hydroalcoolique fabriqué dans le Perche

Un artisan du Perche développe la fabrication de savon hydroalcoolique, moins agressif pour la peau que le gel hydroalcoolique.

Il reste difficile de trouver du gel hydroalcoolique. Mais si, en France on est confinés, on a des idées ! À La Savonnerie de la chapelle à Bellême dans le Perche, les gérants lancent la fabrication de savon hydroalcoolique. Il s'agit non pas de gel, mais d'un savon en tube sans rinçage, qui est bien moins agressif pour la peau. "Surtout, pour que le gel soit efficace, il faut avoir les mains propres", explique Patrick Neyt, le gérant de l'entreprise artisanale. Son produit lave les mains avec le rôle antiseptique du savon et les désinfecte avec l'alcool. Cette recette existait déjà, mais elle n'avait jamais vraiment été mise en œuvre. "C'est le cas dès cette semaine, on est à fond dessus et les demandes sont déjà très nombreuses", précise le savonnier, qui a dû batailler pour s'approvisionner en matières premières, " le plus difficile a été pour les flacons ", précise-t-il. Face à la demande, la production a augmenté : 300 kilos quotidiennement de ce savon hydroalcoolique, par pots de 100 millilitres. Notamment à destination d'entreprises de soins à la personne, mais aussi pour des entreprises de transport. Les particuliers peuvent s'en procurer sur le site Internet de la Savonnerie de la chapelle.