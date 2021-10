Quelle sera la bande-son de Fifa 13 ? Réponse ici

Parmi les artistes de la liste de ce 19e jeu de la franchise FIFA Football, on retrouve notamment Bloc Party, Crystal Fighters, Django Django, Flo Rida, Kasabian, Kimbra, Ladyhawke, Madeon, Metric, Miike Snow, Passion Pit, Reverend And The Makers, Santigold, The Enemy ou encore Two Door Cinema Club.

Kasabian en est déjà à sa quatrième apparition sur les BO de FIFA. Le groupe britannique sera en concert chez nous le samedi 24 novembre à Forest National. La prévente des places commencera ce mercredi 12 septembre à 9 heures.

Ecoutez. Rien de tel pour mettre des buts pleine lucarne non ?