Insolite. Le Community Manager du ministère des Sports vous répond sur Twitter

Community Manager, voilà un métier qui n'échappe pas à la règle du télétravail. Du côté du ministère des Sports, on garde le sourire et on ne manque pas de piquant !

Sélection :

- A un utilisateur lui demandant s'il court vite :

Non. Mais je suis confiné de toute façon. — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

- Vous l'aurez compris, la consigne est claire : #RESTEZCHEZVOUS

C'est exactement le principe général. Autant que possible : #RESTEZCHEZVOUS https://t.co/eYul4ZvFZf — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

- En revanche, si vous décidez de faire un foot avec vos enfants dans le salon, attention :

À la maison, avec votre foyer familial, vous faites ce que vous voulez. Attention de ne rien casser. Les jeux de ballons à l'intérieur... M'enfin ! — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

- Un style parfois acerbe, mais il faut avouer que parfois, certains cherchent la petite bête :

Oui, même autour d'un stade. Vous devez rester à proximité immédiate de votre domicile. Vous n'habitez pas dans le stade ? — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

- Et après de longs échanges, certains ont vraiment la tête dure et cela relève presque d'une prouesse record :

Ce n'est pas possible. Vous ne devez pas sortir plus longtemps que pour aller faire une course. L'idée est de se dégourdir les jambes.

Après, si vous faites 10km en moins de 20mins, contactez @GWR — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

N'hésitez pas également à poser vos questions sur la page Facebook de Tendance Ouest ou par téléphone. Les équipes de la rédaction y répondent chaque jour à l'antenne et sur tendanceouest.com. Et si le Community Manager du ministère des Sports ne travaille pas sur Tendance Ouest, il y a toujours les bons mots d'Eric Mas...