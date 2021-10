Municipales aux Chefresne: C'est reparti pour un tour !

Ces élections municipales complémentaires faisaient suite à la démission en juin dernier du conseil en place en signe de protestation contre les travaux de la ligne Très Haute Tension Cotentin Maine.

Hier, il fallait donc réelir dix conseiller municipaux mais seul quatre personnes ont été élus dès le premier tour du scrutin. Brigitte Bourseul, Manuella Duval, Dominique Zalinski et Jean Le Béhot siègeront donc dans le prochain conseil, tous ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimé par les 146 votants (soit plus de 73 voix).

Problème, il manque 6 autres conseillers. Il faudra donc repasser dans les isoloirs, dimanche prochain pour un second tour. Notez que Géraldine Tallec, présidente de Percy sous tension, et Jean Michel Honoré, militant anti-THT, devraient être élus lors de ce second tour, puisqu'il ne manquait que quelques voix aux deux candidats pour être élus hier. En revanche, le flou le plus total règne quant aux quatre dernier noms, du futur conseil municipal du Chefresne.

A suivre...