Cherbourg-en-Cotentin. Coronavirus : le marché en plein air du samedi annulé

Jour de marché en plein confinement ce jeudi 19 mars, place de Gaulle à Cherbourg-en-Cotentin, alors que celui du samedi 21 mars place centrale est annulé, selon nos confrères de La Manche Libre.

Dès 6 h 30, les policiers ont mis en place un périmètre d'1,5 mètre autour de chaque stand et veillé aux distances entre les clients. "Je ne sais pas comment ils vont faire samedi place centrale, alors que les exposants sont les uns collés aux autres", s'inquiétait un maraîcher avant l'annonce du maire Benoît Arrivé à la mi-journée, confirmant l'impossibilité de respecter les consignes sanitaires. Sur place, il n'y avait pas foule, mais les mesures de confinement n'ont pas empêché certains habitués de faire leurs emplettes pour quelques jours, comme Jeannine et Audette, âgées de 92 ans, leur attestation de sortie dans la poche : "On a connu la guerre [de 39-45, NDLR], le couvre-feu, les tickets de rationnement et la faim. C'était bien pire." La plupart des vendeurs portaient des gants de protection et se lavaient les mains systématiquement après chaque service avec du gel hydroalcoolique.

L'inquiétude rampait sous certains étals. "Si tous les marchés sont annulés, je n'aurai droit à rien", souffle Frédéric, micro-entrepreneur, qui n'est pas parvenu à vendre ses produits depuis le début de la semaine : saucissons, bières, et moutardes tout droit venus de Corse. "Les gens ne font plus d'à-côté", a-t-il expliqué alors que plusieurs marchés du département ont été annulés pour limiter la propagation du Covid-19.