Alençon. Le marché hebdomadaire maintenu mais très encadré

Le marché hebdomadaire du jeudi s'est bien tenu le jeudi 19 mars à Alençon, mais il est réaménagé, strictement alimentaire et avec des consignes draconiennes.

Les marchés doivent-ils être supprimés à cause du coronavirus ? La question s'est posée, au vu notamment, dans les jours précédents, du non-respect des distances d'espacement à respecter par les clients, ailleurs sur d'autres marchés.

Le gros marché hebdomadaire du jeudi, en plein centre-ville d'Alençon, a finalement été maintenu. Un marché réaménagé : seulement ouvert aux marchands alimentaires, qui étaient moins nombreux qu'à l'habitude. Moins de clients, aussi. Généralement assez âgés, ils ont été freinés par la crainte d'être contaminés.

Des consignes ont été données aux commerçants : "allées plus large, les clients n'ont pas le droit de toucher par exemple les fruits et légumes, usage de gants", explique Vanessa Faucheux, placière sur ce marché. Et c'est à noter : les clients étaient très disciplinés, notamment sur les distances à respecter pour éviter la propagation du virus.

La placière du marché, Vanessa Faucheux, a distribué des consignes strictes aux marchands qui y étaient présents.