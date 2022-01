Culture. Top 10 des livres à lire durant le confinement

La France semble bien partie pour vivre une longue période de confinement en raison de l'épidémie de coronavirus. Un temps qui vous permettra peut-être de retrouver le plaisir de la lecture.

Le confinement est l'occasion de belles découverte littéraires. Réflexion, humour, polar, jeunesse, biographie, il y en a pour tous les goûts dans notre bibliothèque.

Le top de Tendance Ouest

1 - Le Jour où j'ai appris à vivre - Laurent Gounelle / Editions Pocket

Jonathan vit à San Francisco. Alors qu'il se balade, une bohémienne lui prend la main. A partir de là, plus rien ne va être comme avant. Un grand classique du développement personnel, qui peut résonner plus que jamais dans cette période.

2 - Il faut que je vous parle - Blanche Gardin / Edtions First

C'est l'une des figures de la nouvelle vague de l'humour français. Blanche est incisive, piquante et surtout drôle. Elle vous écrit son spectacle, à défaut de le jouer dans votre salon !

3 - Glaneurs de rêves - Patti Smith / Editions Gallimard

Un récit autobiographique bref et lumineux, où Patti Smith revient sur les moments les plus précieux de son enfance. Ses pensées vagabondent pour revenir toujours, comme par magie, vers le champ des hautes herbes de sa jeunesse. Même sans connaitre cette musicienne, vous serez happés par cette rêverie poétique. Ce petit livre est gorgé de fraîcheur et d'onirisme.

4 - Dans son silence - Alex Michaelides / Editions du Livre de Poche

Alice, jeune peintre, est accusée du meurtre de son mari. Depuis ce drame, elle n'a plus prononcé un seul mot. Théo Farber, jeune psychiatre, est fasciné par cette histoire et se met en tête de refaire parler Alice.

5 - Le discours - Fabrice Caro / Editions Folio

Adrien, jeune quadragénaire désabusé, dîne en famille. Un repas comme on les connaît tous : une maman qui en fait trop, un beau-frère agaçant et le sentiment de n'être jamais assez bien. Soudain, son père lui demande de faire un discours au mariage de sa sœur… Adrien va alors fantasmer tout ce qu'il rêve de dire en public. Vous allez vous exclamer à chaque fois "c'est tellement ça !"

6 - Histoires insolites du Tour de France - Sylvain Letouzé / Editions City

Les passionnés de sport pourront s'évader et revivre les plus belles histoires de la Grande Boucle avec le "Monsieur Sports de Tendance Ouest", Sylvain Letouzé.

7 - Clinton road - Vicenzo Balzano / Editions Ankama

Clinton Road. 15 km de chaussée au cœur d'une forêt épaisse. Et des histoires qui circulent à propos de fantômes d'animaux et de Rangers. John Morgan en est un qui sillonne cette route plusieurs fois par jour. Une nuit, il rencontre deux hommes. Leurs vêtements et leur voiture semblent sortis tout droit des années 30…Plus qu'une intrigue d'horreur, cette bande-dessinée interroge sur la capacité de chacun à faire face à la vérité.

8 - Miss Charity - Loïc Clément et Anne Montel / Editions de la Rue de Sèvres

1875, à cinq ans, la petite Charity préfère élever des animaux dans sa chambre et peindre des saynètes pour éviter l'ennui et tromper sa solitude. A travers quelques péripéties, la petite fille timide se révèle une héroïne adorable…L'adaptation en BD du roman de Marie-Aude Murail, qui a des airs d'une Comtesse de Segur moderne. C'est drôle, intelligent, simple, passionnant, très détaillé et charmant. Une réussite.

9 - Roadtrip sur le littoral du Cotentin - Claire Larquemin et Alice Bertrand / Editions OREP

Découvrez la Manche autrement avec des textes et des images de deux amoureuses de leur département qui ont décidé de le raconter autrement.

10 - Quand J'étais Superman - Raphaël Poulain / Editions Robert Laffont

Raphaël était rugbyman, Raphaël était Dieu du Stade, Raphaël était riche. Raphaël a connu huit ans de carrière dans le rugby pro... Il n'a pourtant joué aucune finale à cause d'un corps qui l'abandonnait aux pires des moments. Il est aujourd'hui coach mental. Un parcours atypique à découvrir d'urgence.

Une partie de cette sélection a été effectuée en compagnie de Mathilde Degroult, libraire, qui ouvrira bientôt sa boutique, "Les Racontars", à Saint-Lô. Et si vous souhaitez soutenir vos libraires indépendants, tous ces ouvrages sont disponibles en format papier ou e-book sur leslibraires.fr.