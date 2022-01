Cherbourg-en-Cotentin. Coronavirus : le prix du poisson s'effondre

Les conséquences du coronavirus sur le secteur de la pêche… Depuis le lundi 16 mars, la pêche à la coquille Saint-Jacques est fermée en Baie de Seine, de manière définitive, et jusqu'à la fin de semaine minimum pour l'ouest et le nord-Cotentin. Au-delà de la coquille, le marché du poisson est en chute libre. Les pêcheurs voient leurs ventes baisser, comme le confirme Hugo Lehuby, chargé de communication au Comité régional des pêches maritimes de Normandie : "Le prix en criée est tellement bas maintenant, à cause des restrictions prises par le gouvernement liées au coronavirus : l'arrêt de la circulation, de la restauration, de la restauration collective… Les prix se sont complètement effondrés. Aujourd'hui, on est à moins d'un euro le kilo de poisson au lieu de deux euros en moyenne en temps normal."

Par conséquent, à Cherbourg-en-Cotentin, les huit navires hauturiers étaient à quai ce mercredi 18 mars, faute d'acheteurs. Sophie Leroy, de l'armement cherbourgeois, le confirme, pas de sortie en mer depuis la veille… Un crève-cœur pour la filière, alors que la Normandie compte 531 navires actifs, 2 641 marins, et 186 millions d'euros de chiffres d'affaires selon les données de janvier 2020. La Manche se place en tête avec 240 navires et 68 millions d'euros de chiffres d'affaires, vient ensuite le Calvados et enfin, la Seine-Maritime.