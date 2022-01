Caudebec-lès-Elbeuf. Télétravail et école à la maison… Les familles s'organisent

Au premier jour du confinement, le mardi 17 mars, Cyrielle, son conjoint et William, son enfant de 6 ans, scolarisé en CP, trouvaient tout doucement leur rythme. "On s'était largement préparés professionnellement", explique Cyrielle qui travaille en collectivité et qui peut poursuivre son activité à distance depuis son domicile. Idem pour son conjoint.

Le tout est de trouver son organisation. "On reçoit tous les matins, via un groupe Facebook du maître de William, l'école à faire dans la journée et on s'organise." La famille s'est imposée de conserver une routine. "On établit des horaires un peu comme à l'école. On commence le matin à 9 heures. Vers 10 h 15, on fait une petite récréation et puis on reprend les devoirs. Moi, pendant que William fait ses exercices, je peux télétravailler et puis on va alterner avec mon mari pour les devoirs."

"Tout a été expliqué"

À 6 ans, tout se passe bien pour William, "qui comprend bien ce qui se passe. Tout avait bien été expliqué à l'école par son maître." D'ailleurs, le professeur envoie des petites vidéos pour détailler les leçons et ne pas rompre le lien.

Quant au fait de télétravailler avec l'enfant à côté, c'est jouable pour Cyrielle : "Je n'ai qu'un enfant, donc il n'y a pas de soucis (rires) ! Ça se passe très bien."