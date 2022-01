Caen. La SPA constate une recrudescence des abandons d'animaux

La Société protectrice des animaux (SPA) le redoutait, la tendance semble malheureusement se confirmer à Caen. La fourrière de l'agglomération remarque ces derniers jours une recrudescence d'abandon d'animaux, surtout des chiens. Rien n'indique pourtant que le coronavirus puisse se transmettre entre ces animaux et l'homme, rappelle la Ville, qui s'appuie l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Rappelons également qu'il reste possible de sortir promener son toutou, à condition d'avoir sur soi l'attestation dérogatoire dûment remplie.

La SPA a été contrainte de fermer ses refuges au public et aux bénévoles, contraints au confinement.

Le refuge de Verson, près de Caen, a d'ailleurs lancé un appel sur Facebook pour recevoir un peu d'encouragement et des nouvelles de ses anciens pensionnaires.