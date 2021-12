Orne. Confinement : début des premiers contrôles

13 h 50, ce mardi 17 mars, deux policiers contrôlent les allées et venues devant la mairie d'Alençon, avec pour l'instant, de simples rappels à l'ordre.

La préfète de l'Orne et le procureur de la République ont fait le point : gendarmes, policiers, polices municipales vont s'assurer que les Ornais respectent les consignes de confinement. Chacun dans la rue doit désormais être muni d'une attestation de déplacement dérogatoire. "Il en faut une pour chaque déplacement", précise la préfète. Y compris pour aller travailler, "mais il faut aussi pouvoir apporter la preuve que l'on ne peut pas télé-travailler, avec une attestation de votre employeur", précise le procureur. "Chacun doit respecter les mesures exceptionnelles et rester chez soi jusqu'au 31 mars", enchaîne la préfète, qui a réuni un État-Major de sécurité pour coordonner les contrôles, dans la rue et dans les commerces alimentaires, pour s'assurer qu'un mètre entre chaque client est respecté.

Toutes les audiences des tribunaux sont annulées, ce qui permet de rendre du temps disponible aux forces de l'ordre. "Le vol de masques ou gel hydroalcoolique, le non-respect de la fermeture de commerces ou des restrictions de circulation donneront lieu à des sanctions", précise le procureur. "C'est dans l'intérêt du bien vivre ensemble, pour une bonne santé."