[VIDEO] Confinement. Les conseils de l'astronaute normand Thomas Pesquet

On peut le dire. C'est un habitué du confinement. Thomas Pesquet, l'astronaute normand a publié sur ses réseaux sociaux un "tuto confinement par un astronaute". Et il sait de quoi il parle, après six mois dans la station spatiale internationale. "Ça fait quoi un astronaute quand il est bloqué chez soi ?", lance-t-il. Eh bien visiblement, il trie ses photos, lit devant son immense bibliothèque, fait des maquettes et profite de la nourriture en boîte qui, sur terre, "au moins reste dans l'assiette", plaisante-t-il.

Blague à part, en fin de vidéo, l'astronaute présente l'intérêt du confinement qui est d'aplanir le pic des cas de coronavirus pour ne pas saturer le système de soin. Ludique et pédagogique, comme d'habitude… Merci Thomas !