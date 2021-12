Alençon. Et vos enfants, depuis lundi, ils font quoi à la maison ?

Vacances scolaires de Noël, de février, de Pâques, mais pas vacances de coronavirus : les enfants confinés à la maison sont censés travailler, c'est le ministre qui l'a dit.

Des millions d'enfants à travers tout le pays sont confinés depuis le lundi 16 mars : journées à la maison pour cause de coronavirus. Le ministre de l'Éducation nationale l'a bien dit : "Ce ne sont pas des vacances." Alors, ont-ils travaillé chez eux ? Comment leur faire comprendre qu'ils ne sont pas en vacances ? Comment ont-ils concrètement organisé leur journée ? Raphaël et Inès, collégiens en 6e à Alençon se sont organisés : "On travaille surtout le matin, nos devoirs nous sont donnés par Internet, mais ça plante tout le temps. Et l'après-midi, on finit le travail et on joue."