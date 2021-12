Caen. Coronavirus. Où se renseigner ?

Pour faire face aux nombreuses interrogations de la population, plusieurs outils sont mis en place.

02 31 30 67 60

C'est le numéro gratuit de la Cellule d'information au public (CIP) ouverte par la préfecture du Calvados. "Elle peut accueillir jusqu'à vingt postes d'opérateurs et est ouverte de 8 heures à 20 heures, sept jours sur sept", indique Philippe Court, le préfet. On peut aussi la contacter via les comptes de la préfecture sur les réseaux sociaux : @Prefet14 sur Twitter ou la page Préfet du Calvados sur Facebook.

02 31 30 08 40

C'est le numéro gratuit de la cellule d'information et d'écoute de l'Académie de Normandie, destinée aux familles après l'annonce du président de la République de fermer les établissements scolaires.

#CaenCOVID19

C'est le mot-dièse que les internautes peuvent utiliser sur Twitter, Facebook ou Instagram pour solliciter la ville de Caen au sujet du coronavirus.