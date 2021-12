Cherbourg-en-Cotentin. Coronavirus : des stocks dévalisés au Carrefour City

Les clients se précipitent de plus en plus dans les rayons par peur de manquer, en pleine crise de Covid-19. La surprise d'abord en constatant dès le samedi 14 mars en début d'après-midi, le rayon papier toilette vide au Carrefour City, situé rue Gambetta. Le commerce, ouvert le dimanche matin a dû réquisitionner trois caissiers au lieu de deux habituellement. Et depuis ce lundi 16 mars, 10 heures, c'est encore pire, confirme le gérant Michel Mantelet. En tête des ventes : produits frais (beurre, charcuterie, fromage blanc), sucre, boîte de haricots verts… Et pâtes bien sûr, puisque le stock s'est écoulé en trois jours au lieu de 20 à 27 jours en temps normal. "C'est le comportement des consommateurs qui nous donnent des difficultés, et qui a changé depuis deux jours. Certains sont agressifs, d'autres prennent ça avec philosophie", a expliqué le gérant qui hésite à fermer, exceptionnellement plus tôt ce lundi (20 heures au lieu de 22 heures), à cause des ruptures de stock de certaines denrées. "Il faut que les gens arrêtent de paniquer, car notre réapprovisionnement se fera normalement, et ce, dès mardi", explique Michel Mantelet. Du point de vue sanitaire, le gérant assure que les caissiers respectent les mesures d'hygiène, se lavent les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique et évitent le contact avec les clients en privilégiant le paiement par carte bancaire.