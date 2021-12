Rouen. Bars, restaurants et lieux de vie "non essentiels" sont fermés

C'est en quelque sorte le "jour d'après" dans les restaurants et bars rouennais. Les gérants ont tous appris, pendant leur service du samedi 14 mars, que leurs établissements seront fermés jusqu'à nouvel ordre, pour limiter la propagation du coronavirus. "J'ai été un peu surpris, je ne pensais pas que ça aurait été aussi rapide, mais c'est normal", réagit Alain Dejente, gérant d'un restaurant à Rouen.

Vider les stocks

Une fois passée la surprise de l'annonce du Premier ministre, le restaurateur a retrouvé son établissement vide de tout client, deux jours plus tard. Alain Dejente est revenu, ce lundi 16 mars, pour vider les stocks : "Je fais le tour de toutes les denrées alimentaires, voir si je peux donner, si je peux congeler ou s'il faut jeter certaines choses." En revanche, des sauces déjà prêtes ou des fûts percés ne peuvent pas être conservés.

Le restaurateur se pose aussi des questions sur les finances : "On a zéro de salaire, à la fin du mois on ne sait pas comment on va vivre. Il faut que j'appelle les assurances, le comptable pour voir comment cela va se passer."