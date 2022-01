Restaurant. La carte change en permanence à la table de JF

Au coin de la rue de l'Oratoire, se trouve La table de JF, un endroit décoré avec goût. C'est dans une ambiance cosy que nous nous installons à l'étage. Petit plus : j'ai le droit à la confortable banquette. Pour ce repas, je mangerai sur la musique de Mireille Mathieu.

En effet, pas de set de table traditionnel mais des vinyles 33 tours. Ce n'est qu'un des nombreux détails de la décoration : une moto suspendue côtoie des photos de la ville de Caen, un sac à dos accroché au mur et un tableau représentant un berger et ses moutons en pleine transhumance.

Un service, une carte

Nous optons toutes pour la formule plat dessert à 14 euros. Ce sera des tagliatelles aux quatre fromages et lards. Pas de couteau ! Comme en Italie, on mange les pâtes avec une fourchette et une cuillère, interdiction de couper des tagliatelles faites maison !

Ici, tout est fait maison : "Notre concept est vraiment d'acheter les produits et de faire à notre sauce : on fait nos pâtes, nos pains, nos biscuits à la cuillère, etc.", explique Jean-François Roussel, le patron. Des plats 100 % fait maison et issus de produits locaux : "La grande majorité des produits viennent de la région." La particularité de ce restaurant : à chaque service, la carte change. Le gérant originaire du Havre qui a ouvert la table de JF il y a quatre ans ne voulait pas que "ça reste figé. Je me lasse très vite, alors je ne voulais pas que la carte change seulement à chaque saison. Tous les matins, on ramène les produits de saisons, ce qu'on a trouvé, on décide des plats que nous allons proposer et on imprime le nouveau menu." Pour le dessert, je me laisse tenter par un cheesecake et lorsqu'on me propose de verser du caramel dessus, je ne peux pas résister : c'est un délice.

En plus du restaurant, en fin d'année 2019 Jean-François Roussel a ouvert une épicerie fine, ouverte du lundi au vendredi de 10 heures à 20 heures.

Pratique. La table de JF, 87 rue de l'Oratoire à Caen. Ouvert du lundi au vendredi midi et du mercredi au vendredi soir. Tél : 09 81 03 37 68.