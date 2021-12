Derchigny. Ivre au volant, il tente de fuir un contrôle de gendarmerie

Le dimanche 8 mars, les gendarmes de Seine-Maritime ont intercepté un conducteur en grand excès de vitesse sur la RD 925, près de Derchigny. Le conducteur d'une Renault Kangoo a été flashé à 123 km/h, pour une vitesse retenue de 116 km/h, au lieu des 80 réglementaires sur cet axe.

Délit de fuite

Lorsque les motards de la gendarmerie ont essayé de le contrôler, l'homme a refusé d'obtempérer et a pris la fuite. Sa voiture a tout de même été retrouvée sur un talus un peu plus loin, alors que son conducteur essayait de s'enfuir à pied. Finalement interpellé par les militaires, il a été contrôlé avec un taux de 1,58 gramme d'alcool par litre de sang. Le conducteur passera devant la justice en juin et son permis est suspendu pour six mois.