Caen. Face au Covid-19, la nécessaire solidarité

Individualisme, corporatisme, égoïsme. Telles sont "les tentations qu'il faudra combattre" dans les semaines à venir. C'est ce qu'a rappelé le vendredi 13 mars le préfet du Calvados Philippe Court, au lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron.

Le représentant de l'État appelle d'abord à respecter les "gestes barrières" : se laver les mains, garder ses distances. La responsabilité, c'est aussi, selon les autorités, accepter les mesures de fermeture de lieux recevant du public, les annulations d'événement. "Si, parfois, à titre individuel, elles peuvent être pénibles à vivres, elles ont été conçues pour le bien de tous", assène Philippe Court, avant d'appeler à la solidarité de chacun. "Parce que l'on a un voisin vulnérable, parce que l'on a des connaissances qui ont des enfants, que l'on propose spontanément de garder." En plus de ces actes informels, la préfecture veut organiser la solidarité. Elle s'adresse donc "à tous ceux qui ont du temps et qui souhaitent rendre service" : étudiants, travailleurs provisoirement sans activité, etc. Ces bonnes volontés sont invitées à joindre la cellule d'information au public au 02 31 30 67 60. Les associations de sécurité civile vont ensuite les fédérer. "L'idée est d'organiser, pour permettre aux gens de trouver la bonne porte", indique Bruno Berthet, directeur de cabinet du préfet. Des initiatives vont se développer dans les jours à venir. "Pourquoi ne pas préparer des repas dans les restaurants scolaires et organiser des livraisons chez les personnes âgées ?", imagine Olivier Paz, maire de Merville-Franceville et président de l'union des maires du Calvados. "Dans les communes rurales, c'est plus naturel que dans les grandes villes. Madame Untel va faire les courses pour son voisin… Il faut être au rendez-vous de ce moment unique et dramatique." Un moment qui contraint la centaine de maires sur 524 qui ne se représentent pas à "assurer leur rôle jusqu'à la dernière seconde".