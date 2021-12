Cherbourg-en-Cotentin. Six logements évacués après une fuite de gaz

En fin de matinée, le vendredi 13 mars, une canalisation a été arrachée sur la voie publique à Cherbourg, ce qui a entraîné une fuite de gaz. Six logements ont été évacués et six autres ont été confinés. 18 pompiers étaient engagés sur les lieux.