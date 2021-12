Orne. Coronavirus : réunion de crise conjointe à la ville et à l'agglo de Flers

Face à la pandémie de coronavirus, ce vendredi 13 mars, une cellule de crise organisée à Flers dans la matinée a réuni le maire, les directeurs de Flers et de Flers'Agglo, ainsi que la municipalité. Le maire participera ce vendredi après-midi à une réunion départementale de crise, qui est organisée à Alençon autour de la préfète de l'Orne.

Naturellement, explique le maire de Flers : "Il faut prendre des précautions, mais la vie continue." Ainsi, à Flers, restent ouverts : les médiathèques de Flers'Agglo, le conservatoire de musique, les équipements sportifs, dont Capfl'O, et les maisons de quartier. Dans tous ces équipements, les activités considérées à risque, en particulier les rassemblements de jeunesse, sont suspendues. En revanche, la fête du livre est annulée et le forum jobs d'été qui devait avoir lieu le 28 mars sera reporté.

S'agissant des écoles de Flers, comme partout ailleurs, les enfants ne pourront plus être accueillis à compter du lundi 16 mars. Les services de l'Éducation nationale sont en train d'en informer les familles. S'agissant de l'accueil des plus jeunes dans les différentes crèches de Flers Agglo (Brin de malice, Farandole, Ribambelle, O comme 3 Pommes et Charlie Chaplin), les enfants, de la même manière, ne pourront plus être accueillis à compter du lundi 16. Les services de Flers'Agglo sont en train de prévenir les familles.

Conscient des difficultés qui peuvent surgir et des légitimes questionnements des habitants, le maire a décidé d'ouvrir une permanence téléphonique réservée aux questions urgentes au : 02 33 64 66 01. Cette ligne sera opérationnelle dès le samedi 14 mars, de 8 h 30 à 17 h 30. Vous pourrez également l'appeler le dimanche 15 mars, aux mêmes horaires.

Le maire de Flers a aussi décidé de venir en aide, autant que faire se peut, aux personnes qui ne trouveraient pas le moyen de faire garder leurs enfants. Un groupe de travail est à l'œuvre et il espère pouvoir en dire davantage dès le samedi 14. Enfin, à raison de cette actualité sanitaire, Yves Goasdoué a décidé d'annuler son meeting de fin de campagne électorale des municipales, qui devait se tenir le vendredi 13 mars en soirée à la salle Louaintier.

Concernant le scrutin municipal, avant et après les opérations de vote, les électeurs disposeront de gel hydroalcoolique, de lingettes désinfectantes et pourront, partout où les locaux le permettent, se laver les mains. Afin de favoriser la fluidité des bureaux, la mairie recommande d'éviter l'horaire 10 h 30/12 h 30, qui est traditionnellement le plus chargé. Il faut, lorsque cela est possible, éviter d'emmener des enfants et chacun peut se munir d'un stylo noir pour émarger.