Caen. Les nouveaux patrons du Verger Saint-Jean

Céline et Lilian Revert, ont repris le Verger Saint-Jean et lancent leur plateau apéro. Le plateau est composé de légumes, olives, chips et de plusieurs sauces. "L'idée est de faire évoluer le plateau en fonction des retours de nos clients", explique Lilian. Après 25 ans sur les marchés caennais, le couple a décidé de s'installer dans le centre-ville de Caen. "En reprenant le Verger Saint-Jean, nous souhaitons élargir notre offre de légumes cultivés par des producteurs locaux", annonce Lilian. Du mardi au samedi de 8 h 30 à 13 heures et de 15 à 19 heures.