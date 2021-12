La Ferté Macé. Coronavirus : la Course de printemps est finalement reportée

La 30e Course de printemps à la Ferté-Macé, prévue le samedi 14 mars, est reportée. Le Jogging d'Andaine et la mairie de la Ferté-Macé ont pris cette décision ce vendredi 13 mars dans la matinée : les départs devaient débuter le samedi, à partir de 10 heures pour les jeunes et de 11 heures pour les cadets, juniors, seniors et vétérans, pour 10 km en quatre boucles autour du plan d'eau.

"L'épreuve est en plein air et on a d'abord pensé la maintenir", explique son organisateur Mickaël Aumoite. "Mais il faut être cohérents, on accueille beaucoup de jeunes, et on ne peut pas d'un côté fermer les écoles, et de l'autre maintenir la course." L'édition 2020 n'est donc pas annulée, mais reportée à une date actuellement inconnue.