Alençon. Coronavirus : dernier jour de classe avant une durée indéterminée

Pandémie de coronavirus, avec l'annonce de la fermeture de tous les établissements scolaires, le jeudi 12 mars au soir, par Emmanuel Macron.

Pour limiter la propagation du virus, tous les établissements scolaires de France seront fermés dès le lundi 16 mars, pour une durée indéterminée. "La santé d'abord", a expliqué le président de la République.

Le vendredi 13 mars est donc l'ultime journée d'école pour tous les scolaires français, pour on ne sait pas combien de temps. Ce vendredi matin, à l'heure de rentrer en classe, les sentiments sont partagés chez les élèves du lycée Alain, à Alençon. Certains n'étaient pas au courant. Les élèves de seconde prennent globalement ça comme des vacances en plus. En revanche, l'inquiétude est plus palpable chez les élèves de première, et surtout de terminale, en raison des épreuves du baccalauréat qui approchent. "Des cours à distance vont-ils être mis en place ?", s'interrogent certains. Mais face à l'urgence sanitaire et dans l'attente de précisions, personne ne sait comment tout cela va concrètement s'organiser…